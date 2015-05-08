В редакцию Керчь.ФМ обратилась постоянная читательница с жалобой на керченскую городскую больницу №1. Керчанка пришла в травмпункт с маленьким ребенком на руках и споткнулась о разрушенный бетонный порог.

«12.11.2017 в 17-00 я с ребенком 1,5 года приехала самостоятельно в травмпункт «ГБУЗ РК «Городская больница №1 Керчь»» и столкнулась с неприятной ситуацией по неоказанию первой помощи.

Ребенок днем упал и сильно прикусил язык, было большое кровотечение. После обеденного сна кровотечение полностью не прекратилось, и я решила обратиться к врачам чтобы осмотрели ребенка и оказали помощь.

Войдя в приемное отделение - травмпункт, с ребенком на руках пройдя 4-5 метров от входа споткнулась о разрушенный бетонный порог, его не было видно, он ничем не был визуально отмечен, и я упала с ребенком на руках. Медсестры подошли, муж начал возмущаться, а в ответ услышал только то, что мы уже не первые кто здесь падаем и ничем помочь не можем, пишите куда хотите.

Поднявшись с побитыми коленями (на колене гематома) мы проследовали в травмпункт. Объяснив всю ситуацию сложившеюся с ребенком, медсестра вызывала врача. Врач, не осмотрев ребенка, сделал заявление что нам здесь «делать нечего» езжайте в ЛОР отделение и вообще стерильных инструментов и просто, и просто инструментов для осмотра рта ребенка здесь нет и не предусмотрено. И эти люди давали Клятву Гиппократу???», - рассказала женщина