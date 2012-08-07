В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянный читатель, который рассказал, что его друг оказался в трудной ситуации. Керчанин попал в серьезную аварию, а когда пошел в свою страховую компанию оказалось, что ее уже нет.

«Он был застрахован в страховой "Московия" (их офис на Свердлова), он пошел подавать на выплату компенсации от страховой, но не тут-то было, оказывается страховой-то и нет, лицензия ее отозвана и началось хождение по мукам, т.к. после того, как лицензию страховой приостановили, то за нее несет ответственность «союз страховщиков». И понеслось собирание кучи справок.... дело о возмещении компенсации висит месяц и непонятно когда, и непонятно кто, ему будет возмещать ремонт автомобиля. Речь идет о сумме около 200тыс р., т.к. автомобиль был весь разбит при аварии», - рассказал керчанин.