Госдума может начать разработку законопроекта, согласно которому сим-карта станет полноценным идентификатором личности гражданина. Об этом рассказал Крыминформу председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, - передает Керчь.ФМ

«В Госдуме предлагают сделать сим-карты полноценным идентификатором личности. Изменения предлагается внести в один или несколько действующих законов – «О связи», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», – сказано в публикации. – При этом количество сим-карт, продаваемых одному человеку, не будут ограничивать – каждая будет полноценным идентификатором».

Кроме того, предлагается запретить передавать приобретенные сим-карты третьим лицам. Для полноценного запуска проекта потребуется создать специальный реестр сим-карт, чтобы избежать мошенничеств.

«Сейчас контроль за продаваемыми сим-картами довольно слаб, а в случае его ужесточения сим-карты смогут стать полноценным идентификатором личности, – сказал Аксаков. – В этом случае не придется постоянно носить с собой основной документ, идентифицирующий личность. По сим-картам впоследствии можно будет оформить кредит».

Ведущие мобильные операторы заинтересовались данной идеей. Однако в Росфинмониторинге ее пока не поддержали, поскольку, по словам представителя ведомства, идентификаторы личности выдаются государственными органами, которые имеют доступ к соответствующим информационным системам, позволяющим исключить возможность ложной идентификации.