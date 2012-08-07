Госдума может начать разработку законопроекта, согласно которому сим-карта станет полноценным идентификатором личности гражданина. Об этом рассказал Крыминформу председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, - передает Керчь.ФМ
Кроме того, предлагается запретить передавать приобретенные сим-карты третьим лицам. Для полноценного запуска проекта потребуется создать специальный реестр сим-карт, чтобы избежать мошенничеств.
«Сейчас контроль за продаваемыми сим-картами довольно слаб, а в случае его ужесточения сим-карты смогут стать полноценным идентификатором личности, – сказал Аксаков. – В этом случае не придется постоянно носить с собой основной документ, идентифицирующий личность. По сим-картам впоследствии можно будет оформить кредит».
Ведущие мобильные операторы заинтересовались данной идеей. Однако в Росфинмониторинге ее пока не поддержали, поскольку, по словам представителя ведомства, идентификаторы личности выдаются государственными органами, которые имеют доступ к соответствующим информационным системам, позволяющим исключить возможность ложной идентификации.
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