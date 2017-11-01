В одной из воинских частей Крыма старший сержант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил старшего по званию. Об этом сообщили КИА в пресс-службе крымского военного гарнизонного суда, - передает Керчь.ФМ.

Как сообщили в пресс-службе, в июле текущего года , находясь в столовой войсковой части, старший сержант, являясь подчиненным по воинскому званию по отношению к потерпевшему капитану, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил потерпевшего за отказ поздороваться.

В суде также подчеркнули, что обвиняемый нарушил требования ст. 16, 19, 67 Устава Внутренней службы ВС РФ.

По данным пресс-службы, старший сержант нанёс потерпевшему один удар кулаком по лицу и один удар ногой в область груди, причинив последнему телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей скуловой области и ушиба мягких тканей передней поверхности груди, не повлекшее вреда здоровью.

Целью этих действий, суд посчитал желание старшего сержанта проучить потерпевшего, унизить его честь и достоинство в присутствии подчиненных и иных военнослужащих.

«Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, а также влияние состояния алкогольного опьянения на поведение старшего сержанта при совершении преступления, личность подсудимого, в соответствии с ч. 1.1 ст. 63 УК РФ суд признал обстоятельством отягчающим наказание подсудимого за совершение им преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя. Вышеуказанные противоправные действия подсудимого суд квалифицировал по ч. 1 ст. 334 УК РФ», — говорится в решении суда, текстом которого располагает КИА.

В соответствии с приговором Крымского гарнизонного военного суда старшему сержанту назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор Крымского гарнизонного военного суда не вступил в законную силу.

Напомним, военнослужащие на полигоне «Опук» избили старшего сержанта