Сотрудники Россельхознадзора не пропустили в Крым из Украины крысу и фретку (хорька), которых пытались провезти через границу без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю, - передает Керчь.ФМ.

«В сумках и чемоданах граждан обнаружили: 42,6 кг мяса птицы, 11,2 кг свинины, 28 кг сала, 7 кг говядины, 26,9 кг готовых мясных и колбасных изделий, 6 кг рыбной продукции и морепродуктов, 34,4 кг продукции пчеловодства и мёда, 8,4 кг крольчатины, 4,8 кг баранины, 150 яиц. Кроме того, в Крым пытались ввезти декоративную крысу и фретку – животные провозились без ветеринарных сопроводительных документов», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что за минувшую неделю государственные инспекторы Россельхознадзора пресекли 60 попыток ввоза в Крым из Украины продукции животного происхождения. Запрещённые к ввозу товары общим весом 169,3 кг выявили в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта, следующего с территории сопредельного государства.

Все потенциально опасные продукты и животных вернули в Украину.

Напомним, в Крым пытались незаконно ввезти сухофрукты, саженцы и сушёные грибы