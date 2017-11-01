Сотрудники Россельхознадзора не пропустили в Крым из Украины крысу и фретку (хорька), которых пытались провезти через границу без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю, - передает Керчь.ФМ.
В ведомстве уточнили, что за минувшую неделю государственные инспекторы Россельхознадзора пресекли 60 попыток ввоза в Крым из Украины продукции животного происхождения. Запрещённые к ввозу товары общим весом 169,3 кг выявили в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта, следующего с территории сопредельного государства.
Все потенциально опасные продукты и животных вернули в Украину.
Напомним, в Крым пытались незаконно ввезти сухофрукты, саженцы и сушёные грибы