Дорогой Друг)
«La Grace» ищет боссов для суперсекретной миссии.
Если Ты чувствуешь себя настоящим боссом, тогда Тебе к нам)
Приезжай в гости, 18 ноября в 14.00.
Развлекательная программа по мотивам мультфильма «Босс молокосос»
Конкурсы, веселые игры вместе с СК «Сказка».
Будем рады Тебя видеть)
Стоимость билета 300 руб)
Поторопись количество мест ограничено)
Ищи нас:
Hotel 'La Grace': поселок Золотое, Казантипский залив, ул. Набережная 1-б
Бронь столов: +7 (978) 784 44 26
Бронь номеров: +7(978) 226 55 93
Следуй за нами:
vk.com/hotel_la_grace
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