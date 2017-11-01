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На правах рекламы

Мы ищем боссов для суперсекретной миссии

Дорогой Друг)

«La Grace» ищет боссов для суперсекретной миссии.

Если Ты чувствуешь себя настоящим боссом, тогда Тебе к нам)

Приезжай в гости, 18 ноября в 14.00.

Развлекательная программа по мотивам мультфильма «Босс молокосос»

Конкурсы, веселые игры вместе с СК «Сказка».

Будем рады Тебя видеть)

Стоимость билета 300 руб)

Поторопись количество мест ограничено) Ищи нас: Hotel 'La Grace': поселок Золотое, Казантипский залив, ул. Набережная 1-б Бронь столов: +7 (978) 784 44 26 Бронь номеров: +7(978) 226 55 93 Следуй за нами:

vk.com/hotel_la_grace facebook.com/LaGracehotelrestaurant/ http://la-grace.com/

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