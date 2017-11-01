Мединский не считает возможным продолжение межмузейных отношений с Голландией, если суд Амстердама решит все-таки не возвращать коллекцию скифского золота в музеи Крыма, - передает Керчь.ФМ.
Коллекция "скифского золота", около двух тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым присоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
По его словам, все нормы международного права, музейного права, прецеденты, традиции находятся на стороне крымских музеев. Эта коллекция была найдена на территории Крыма, исследована и хранится там же.
Мединский добавил, что не очень понимает, как теперь делать с Голландией выставки.
Напомним, в Крыму подготовят замену «скифскому золоту»