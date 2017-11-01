Мединский не считает возможным продолжение межмузейных отношений с Голландией, если суд Амстердама решит все-таки не возвращать коллекцию скифского золота в музеи Крыма, - передает Керчь.ФМ.

Коллекция "скифского золота", около двух тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым присоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

«Если это решение войдет в силу, я буду не вправе санкционировать любые выставки на территории страны, где создается опаснейший прецедент изъятия культурных ценностей», — сказал Мединский в интервью РИА.

По его словам, все нормы международного права, музейного права, прецеденты, традиции находятся на стороне крымских музеев. Эта коллекция была найдена на территории Крыма, исследована и хранится там же.

«Речь идет о беспрецедентном отчуждении музейных ценностей. Это можно сравнить только с музейными хищениями времен итальянских походов Наполеона или фашистской агрессии. Считаю, что решение голландского суда абсолютно политизировано, оно разрушает саму систему выставочного обмена", — подчеркнул он.

Мединский добавил, что не очень понимает, как теперь делать с Голландией выставки.

«Например, привезешь туда собрание из Эрмитажа или Третьяковки — и гадай, не придет ли в голову какому-нибудь еще судье эти ценности на сторону отдать», — заметил министр.

Напомним, в Крыму подготовят замену «скифскому золоту»