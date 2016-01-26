Крымские автоинспекторы зафиксировали с начала года более 6 тысяч случаев управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления ГИБДД МВД по РК Анатолий Борисенко, - передает Керчь.ФМ.

По его словам, более 600 водителей привлекли к уголовной ответственности.

«Более 6 тысяч случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения зафиксировано по состоянию на сегодняшний день. Если взять уголовную ответственность, то таких случаев 649, то есть задержанных по 264-й статье УК РФ», — сказал Борисенко.

Он отметил, что в Крыму нередко фиксируют случаи, когда водители попадались повторно. Более того, шестерых водителей трижды оформляли за езду в пьяном виде.

«У нас умудряются люди попасться по 2-3 раза. Мы имеем 25 случаев, когда водители дважды попадались в состоянии алкогольного опьянения, и шесть случаев с водителями, которые были трижды остановлены за употребление алкоголя, оформлены и задокументированы», — уточнил глава ГИБДД.

Анатолий Борисенко напомнил, что за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения законодательство предусматривает наказание в виде штрафа от 30 тыс до 50 тыс рублей и лишение права управления. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность – до 2 лет лишения свободы.

Напомним, МВД предлагает ужесточить наказание за повторную пьяную езду.