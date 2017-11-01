Керченский городской суд вынес приговор в отношении двух местных жителей. На основании представленных прокуратурой доказательств их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Установлено, что осужденные занимались сбытом на территории города наркотиков и их прекурсоров.

С учетом позиции прокурора за это преступление виновным назначено наказание в виде 10 и 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.