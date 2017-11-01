В Керчи, вдоль речки за домами по ул. Заречная, 2-8, не утеплены отопительные трубы. Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили постоянные читатели.

Керчане отметили, что трубы в прошлом году еще были изолированы, но примерно с мая на них нет никакого утеплителя. Керчане надеялись, что перед отопительным сезоном трубы как-то утеплят, но этого так и не произошло.

Напомним, в Керчи не готовятся к отопительному сезону, - читатели. Керчь отапливает улицы, а горожане за это платят. Керчане жалуются на состояние отопительных труб во дворах домов