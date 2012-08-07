Врачи Крыма отмечают увеличение за последние пять лет числа пациентов, больных анорексией. Об этом в Республиканском пресс-центре на пресс-конференции, посвященной Дню борьбы с анорексией сообщила врач-психиатр, заведующий отделением ГБУЗ РК «Клиническая психиатрическая больница № 5 Анна Александрова, пишет КИА, - передает Керчь.ФМ.
По словам медиков, эта проблема за последнее время только набирает все большие обороты из-за многих социальных факторов.
Одними из них является нестабильная и напряженная обстановка в семье, сложные отношения в коллективе, несчастная любовь, жесткая и изнуряющая борьба с лишним весом, а также психические отклонения.
Чаще всего анорексией болеет женская половина человечества.
Как отмечают врачи, чаще всего анорексией болеют дети с недостатком внимания в семье или же девочки с «синдромом отличниц».
Помимо генетической расположенности, пусковым моментом является психотравмирующий фактор: от неразделенной любви до слова «ожирение», сказанного врачом-эндокринологом.
По словам экспертов, пределом индекса массы тела является число 18.
Анорексия — синдром, заключающийся в полном отсутствии аппетита при объективной потребности организма в питании, который сопровождает большинство метаболических заболеваний, инфекций, болезней пищеварительной системы, в частности паразитарных инфекций, а также возникающий по другим причинам.
Анорексия может приводить к белково-энергетической недостаточности.
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