Врачи Крыма отмечают увеличение за последние пять лет числа пациентов, больных анорексией. Об этом в Республиканском пресс-центре на пресс-конференции, посвященной Дню борьбы с анорексией сообщила врач-психиатр, заведующий отделением ГБУЗ РК «Клиническая психиатрическая больница № 5 Анна Александрова, пишет КИА, - передает Керчь.ФМ.

«Из 50 пациентов в месяц у нас 2-3 девушки являются больными анорексией», — подтвердила она.

По словам медиков, эта проблема за последнее время только набирает все большие обороты из-за многих социальных факторов.

Одними из них является нестабильная и напряженная обстановка в семье, сложные отношения в коллективе, несчастная любовь, жесткая и изнуряющая борьба с лишним весом, а также психические отклонения.

Чаще всего анорексией болеет женская половина человечества.

«Порядка полутора процентов женщин подвержены этому заболеванию. Из них 80% — это подростки и молодые девушки от 14 до 24 лет. 0,2% составляют мужчины. Чем опасна нервная анорексия? Это, прежде всего, нейро-метаболические нарушения, соматические расстройства, обменные нарушения. Смертность от анорексии составляет до 20 % больных. Очень высок также риск суицида таких пациентов», — поделилась Александрова

Как отмечают врачи, чаще всего анорексией болеют дети с недостатком внимания в семье или же девочки с «синдромом отличниц».

«Анорексию еще называют «синдромом отличниц», так как пациентки, страдающие от этой болезни, чаще всего перфекционистки и любые недостатки в собственном теле они пытаются исправить, они зависят от мнения окружающих. Хочется сказать всем родителям: будьте внимательны! За детьми нужно наблюдать, важна душевная связь между ребенком и родителями в семье», — сказала врач-психиатр, заведующий отделением ГБУЗ РК «Клиническая психиатрическая больница № 5» Елена Кобельская.

Помимо генетической расположенности, пусковым моментом является психотравмирующий фактор: от неразделенной любви до слова «ожирение», сказанного врачом-эндокринологом.

По словам экспертов, пределом индекса массы тела является число 18.

Анорексия — синдром, заключающийся в полном отсутствии аппетита при объективной потребности организма в питании, который сопровождает большинство метаболических заболеваний, инфекций, болезней пищеварительной системы, в частности паразитарных инфекций, а также возникающий по другим причинам.

Анорексия может приводить к белково-энергетической недостаточности.