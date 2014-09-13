В Республике Крым провели итоги оперативно-профилактических мероприятий под условным наименованием «Алкоголь». Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма, - передает Керчь.ФМ

В рамках операции сотрудники полиции провели 134 проверки субъектов предпринимательской деятельности: два предприятия-производителя, два оптовых склада и 115 розничных магазинов.

По результатам проверок из незаконного оборота изъяли 1 707 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В рамках операции сотрудники управления экономической безопасности МВД по Республике Крым в Симферополе пресекли факты незаконного производства и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции.

Преступления совершили в крупном размере группа лиц по предварительному сговору. По материалам проверки следственный отдел УМВД по г.Симферополю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.