Власти Крыма распорядились заключить контракт на строительство автомобильных подходов к Крымскому мосту с компанией «ВАД». Соответствующее распоряжение Совета министров опубликовано на официальном портале правительства, - передает Керчь.ФМ.

«Государственному казенному учреждению Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» заключить государственный контракт с акционерным обществом «ВАД» на выполнение работ по объекту «Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в Керчи к транспортному переходу через Керченский пролив» федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года», – сказано в документе.

Согласно распоряжению, на подрядчика возложены затраты на охрану объектов культурного наследия, очистку земельных участков от взрывоопасных предметов, выкуп или аренду земельных участков, которые нужны для размещения временных объектов, необходимых для строительных работ.

напомним, автоподходы к Керченскому мосту должны запустить до 30 мая 2018 года

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