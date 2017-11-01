В районе с. Курортное Ленинского района 14 ноября сотрудники отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым обезвредили пять авиабомб времен Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

Сообщение о находке взрывоопасного предмета поступило от местных жителей, которые обнаружили металлический предмет, по внешнему виду напоминающий авиабомбу на открытой территории.

Место обнаружения было обследовано специалистами группы разминирования Керченского специального морского отряда. На счету спасателей тысячи обезвреженных боеприпасов времен ВОВ, многие из которых представляли реальную угрозу для жизни и здоровья людей.