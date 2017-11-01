В районе с. Курортное Ленинского района 14 ноября сотрудники отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым обезвредили пять авиабомб времен Великой Отечественной войны.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ
Сообщение о находке взрывоопасного предмета поступило от местных жителей, которые обнаружили металлический предмет, по внешнему виду напоминающий авиабомбу на открытой территории.
Место обнаружения было обследовано специалистами группы разминирования Керченского специального морского отряда. На счету спасателей тысячи обезвреженных боеприпасов времен ВОВ, многие из которых представляли реальную угрозу для жизни и здоровья людей.
«Сначала было обнаружено 3 взрывоопасных предмета, которые идентифицированы как авиационные бомбы весом в 50 кг (АБ - 50), - отмечает начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов. – После уничтожения и проведения повторного обследования территории, пиротехники обнаружили еще 2 взрывоопасных предмета весом 50 и 100 кг (ФАБ). Все авиабомбы сохранили свою боевую способность со времен Великой Отечественной войны. В результате все найденные взрывоопасные предметы были успешно уничтожены с соблюдением максимальных мер безопасности».