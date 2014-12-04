Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская городская детская больница» объявило аукцион на заключение контракта по приобретению автомобиля для организации медицинской помощи на дому в амбулаторно-поликлинических условиях на сумму 449 900 рублей. Информация размещена на портале государственных закупок, - передает Керчь.ФМ.

Легковой автомобиль 4х2 (передний привод) должны поставить до 15 декабря 2017 года с даты подписания контракта. Год выпуска машины - не ранее 2016 года.

Согласно технической части автомобиль обязан иметь определенные характеристики:

Напомним, Керченская больница №2 хочет купить автомобиль за 1 млн руб