В Ленинском районе 16 ноября сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Обгон».

Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

«Обгон является одним из самых сложных и опасных маневров. Многие ДТП, имеющие тяжкие последствия, возникают именно по причине неправильно выполняемого обгона: водитель не сумел адекватно оценить ситуацию или проигнорировал дорожный знак, запрещающий обгон, или водитель обгоняемого автомобиля повел себя непредсказуемо и т. д. Поэтому при выполнении данного маневра необходимо действовать четко, уверенно, быстро и в соответствии с ПДД», - пишет ведомство

Также сотрудники напоминают, что за нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, согласно КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере до 2000 рублей.

Выезд, в нарушение Правил дорожного движения, на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4-х до 6-ти месяцев, а за совершенное повторно – лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год.



