С января по октябрь 2017 года в структурных подразделениях УФССП России по Республике Крым на принудительном исполнении находилось 513 исполнительных производств в сфере экологического законодательства. Общая сумма взысканий - 2 264 тыс. рублей.

Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ

В частности, в сфере рыболовства — 153 исполнительных производства на сумму 531 тыс. рублей; в сфере лесных правоотношений — 45 исполнительных производств на сумму 574 тыс. рублей; за нарушение правил охоты — 270 исполнительных производств на сумму 178 тыс. рублей; за несоблюдение экологических и санитарно- эпидемиологических требований (незаконные свалки) — 42 исполнительных производства на сумму 883 тыс. рублей (административные штрафы); иные нарушение — 6 исполнительных производств на сумму 98 тыс. рублей.

Всего окончено и прекращено за указанный период 341 исполнительное производство на общую сумму 1 115 тыс. рублей.