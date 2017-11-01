Более 55 тысяч человек за первые сутки приняли участие в онлайн-голосовании по выбору официального названия моста через Керченский пролив. Об этом организаторы голосования рассказали Крыминформу, - передает Керчь.ФМ.

«За сутки проголосовало 55 150 авторизованных пользователей», – сообщили организаторы.

Согласно данным сайта, лидирует название «Крымский мост», далее следуют «Керченский мост», «Мост воссоединения», «Мост дружбы». Меньше всего голосов пока у названия «Тузлинский мост». Также пользователям сайта предлагается возможность предложить свой вариант названия.

Напомним, голосование стартовало 16 ноября и продлится месяц. Его инициатором является министерство транспорта России.