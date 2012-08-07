Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор старшему сержанту войсковой части, расположенной в селе Перевальное Симферопольского района, который обвинялся в избиении своего начальника. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

Как следует из приговора суда, текстом которого располагает Крыминформ, подсудимому, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, не понравилось, что офицер не поздоровался с ним в столовой. Старший сержант в присутствии сослуживцев ударил капитана кулаком по лицу и ногой в область груди.

Действия подсудимого суд квалифицировал по части 1 статьи 334 УК РФ (насильственные действия в отношении начальника) и приговорил военнослужащего к одному году лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор суда первой инстанции пока не вступил в законную силу.

Напомним, военнослужащие на полигоне «Опук» избили старшего сержанта