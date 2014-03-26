Минтранс решил перенести автовокзал в Симферополе с улицы Киевская в аэропорт. Это планируется осуществить весной будущего года, когда откроется новый терминал Международного аэропорта «Симферополь». Об этом в Эфире передачи «Все как есть» на ТРК «Крым24» заявил первый заместитель министра транспорта РК Александр Рыбак, - передает Керчь.ФМ,

«Если Центральный автовокзал, который у нас находится на улице Киевской, будет в будущем находиться на месте действующего аэровокзального комплекса, это значительно разгрузит часть международного транспорта, который не должен идти в Керчь через все центральные улицы Симферополя», — сообщил чиновник.

Керчане после передачи стали бурно обсуждать эту новость в соцсетях.

«Хотят загрузить новый терминал аэропорта пассажирами, типа гляньте, толпы в Крым прилетают, да и чтобы арендаторы смогли конскую аренду выплачивать. И строить ничего не нужно, есть терминал, молодцы. А если и переносить, то нужно ближе к дороге жизни, трассе на Керчь».

«А они спросили керчан, да и жителей большей половины Крыма, кто отправлялись с автовокзала домой? Это 15-20 км, считай в другой конец города петлять. Да учтите, что в Симфе вечно перекрывают дороги, поэтому, дорога домой будет адом. Хотя нет, люди будут голосовать на трассе, и водители будут их подбирать, только мимо кассы. Улучшили, как же)))»