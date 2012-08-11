В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели с жалобой на состояние больницы №2. Керчане рассказали, что стены и потолок больницы – в трещинах. Также есть большая проблема с талонами.

«Хочу сообщить об издевательстве над пациентами и медперсоналом во 2й больнице. Мало того, что в здании больницы ремонт в последний раз делали, наверное, еще при Советском Союзе, стены и потолок в трещинах, рамы и паркет гнилые, (о каких санитарных нормах может идти речь?!) Так еще и талончики сразу нескольким пациентам дают на одно время. Люди вынуждены часами ожидать в очереди. А это совсем не содействует выздоровлению. Как результат злость и скандалы. Ужасно, что медперсоналу приходится работать в таких условиях», - пожаловались керчане.