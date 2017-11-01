Управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым предъявило обвинение адвокату Ассоциации Крымской Адвокатской палаты Ольге Помозовой.

Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма, - передает Керчь.ФМ

По данным следствия, 1 июня 2017 года обвиняемая, выступая в качестве посредника во взяточничестве, получила часть ранее оговоренных денежных средств в сумме 1 млн. рублей для последующей передачи в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов за совершение действий в пользу своих подзащитных.

После передачи денежных средств ее задержали сотрудники УФСБ России по Республики Крым и г. Севастополю.

В настоящее время следственные органы устанавливают причастность обвиняемой к совершению аналогичных преступлений. Всех, кто пострадал от действий данного лица, просьба обращаться по телефонам: +7-978-789-51-11.