В Керчи сотрудники МЧС провели плановое тренировочное пожарно-тактическое занятие в здании супермаркета. Согласно тактического замысла проведения занятия 15 ноября в результате замыкания электропроводки в складском помещении магазина, произошло условное возгорание стеллажей с товаром. Кроме того, по замыслу, возможно в помещение остался работник предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

По прибытию к месту условного пожара, спасатели провели боевое развёртывание, в ходе разведки звеном ГДЗС обнаружили условно-пострадавшего. Его эвакуировали из очага загорания. Благодаря слаженности в работе условный пожар был ликвидирован.

Для проведения занятий было задействовано 2 отделения 16 пожарно-спасательной части на двух пожарных автомобилях.