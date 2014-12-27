Сегодня ночью на планету Земля обрушится поток звезд Леониды. Свидетелями зрелищного астрономического явления станут жители Крымского полуострова. Об этом сообщает КИА, - передает Керчь.ФМ.
В ноябре последние четыре года планета пересекает скопление метеоритных частиц, образовавшихся из хвоста кометы Темпеля-Таттля. Сегодня ночью астрономы ожидают наиболее интенсивную фазу метеоритного дождя, во время которой в слоях атмосферы за 60 минут будут сгорать порядка 20 «звезд», а во время пика до 50 метеоритов.
По словам астрономов, небесное явление можно будет увидеть без специального оборудования. Отмечается, что звездный дождь будет лучше всего виден перед рассветом.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.