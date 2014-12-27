Сегодня ночью на планету Земля обрушится поток звезд Леониды. Свидетелями зрелищного астрономического явления станут жители Крымского полуострова. Об этом сообщает КИА, - передает Керчь.ФМ.

В ноябре последние четыре года планета пересекает скопление метеоритных частиц, образовавшихся из хвоста кометы Темпеля-Таттля. Сегодня ночью астрономы ожидают наиболее интенсивную фазу метеоритного дождя, во время которой в слоях атмосферы за 60 минут будут сгорать порядка 20 «звезд», а во время пика до 50 метеоритов.

По словам астрономов, небесное явление можно будет увидеть без специального оборудования. Отмечается, что звездный дождь будет лучше всего виден перед рассветом.