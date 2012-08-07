Специалисты планируют завершить строительство 50-километрового инженерного заграждения на границе Крыма с Украиной до июля 2018 года. Об этом сообщили Крыминформу в Пограничном управлении ФСБ по Республике Крым, передает Керчь.ФМ.

«Согласно проектной документации, окончание строительства запланировано на первую половину 2018 года», – рассказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что работы по возведению объекта ведутся в плановом порядке.

В сентябре Погрануправление объявило конкурс на закупку 49,5 км полнопрофильного заграждения для установки его на границе с Украиной. На поставку и монтаж конструкций из федерального бюджета было выделено 212,9 млн рублей.

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Инженерное заграждение предназначено для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения, как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия», – говорилось в документации к закупке.

Согласно требованиям заказчика, высота забора над уровнем грунта должна составлять 2,1 м, заглубление в грунт – 0,3 м. Монтироваться он должен из 16,5 тысяч панелей шириной 3 м. Инженерное заграждение должно, в частности, затруднять преодоление путем перелаза, а также удовлетворять режимным условиям объекта, быть легко монтируемым и ремонтопригодным. Его конструкция должна предусматривать отсутствие узлов, облегчающих преодоление барьера.