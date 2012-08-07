Председатель организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков с оговорками приветствовал принятие Госдумой закона, предоставляющего авиакомпаниям право составлять «черные списки» граждан, которые ранее нарушали порядок в самолете, и отказывать им в перевозке. По его словам, организация изначально поддерживала эту идею. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«Мы с самого начала поддерживали наличие таких «черных списков», потому что действительно существует проблема с авиадебоширами. Но мы всегда считали, что только по решению суда нужно людей туда включать, потому что это ограничение права граждан на свободу передвижения. Ограничивать граждан должен суд, а не частные структуры – авиакомпании. Очень жаль, что всё же такое право дано им. Думаю, что будут какие-то судебные дела по поводу необоснованного включения туда граждан или неисключения оттуда после того, как соответствующий срок прошел», – сказал Янков.

Он добавил, что денежные взыскания с дебоширов могут оказаться не менее эффективными, чем «черные списки».

«Самый эффективный способ борьбы с ними – это гражданско-правовые дела по взысканию всего ущерба, который они нанесли своими действами, включая моральный ущерб экипажу и другим пассажирам. Когда таких людей будут наказывать на миллионы рублей за то, что самолет пришлось из-за них сажать, например, то это будет лучшее профилактическое средство. Даже более эффективное, чем «черные списки», – пояснил Янков.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении пакет законов, позволяющий авиакомпаниям составлять «черные списки» пассажиров-дебоширов, чтобы в последующем не допускать их на борт самолета.