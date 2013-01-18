Российский исполнитель Денис Майданов вместе с супругой Натальей и дочерью Владой представит композицию из тройки лучших на конкурсе песен и стихов про Крымский мост.

Премьера состоится 18 ноября на ежегодном концерте «Ээхх, Разгуляй!», который проводит радио «Шансон».

Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ

«С большим удовольствием принял предложение исполнить песню про Крымский мост. Его действительно ждут миллионы людей. Это грандиозная стройка, стройка века, о которой наверняка напишут в учебниках. Здорово, что эта страница истории пишется на наших глазах», - рассказал Денис Майданов.

Авторы песни – Иван Хиневич и Валерий Зимин из города Дзержинска в Белоруссии. Соавторы и родственники – зять и тесть – рассказали о мечте поколений соединить мостом Крым и Кавказ. Написать стихи Валерия вдохновили воспоминания о Крыме: в Севастополе он начинал путь морского офицера. Иван – автор музыки – сравнил значимость проекта Крымского моста с Байкало-Амурской магистралью, в строительстве которой принимал участие его отец.

«Не скрою, мы с большим волнением всей семьей ждали, когда объявят, кто исполнит песню. Очень рады, что это Денис Майданов, очень яркий, талантливый человек. С нетерпением ждем концерта. Это огромное событие для нас. О таком мы даже мечтать не могли. Мы благодарны Денису и команде Крымского моста за этот невероятный подарок», - рассказал Валерий Зимин.

Песня Ивана Хиневича и Валерия Зимина заняла второе место на творческом конкурсе, посвящённом Крымскому мосту. Он прошел летом 2017 года и объединил авторов из более 600 населенных пунктов 15 государств.

Лучшие стихи и песни выбрали известные российские исполнители и композиторы. Победители – это девять авторов из Москвы, Иваново, Орла, Саяногорска, Нового Уренгоя, Минусинска и Дзержинска – осенью побывали на площадке строительства Крымского моста. Песня-победитель Леонида Чернышева прозвучала на фестивале «Новая волна» в Сочи в исполнении Олега Газманова. Авторы песни, занявшей третье место, – это композитор Владимир Грачев и пилот авиации Евгений Челахов – исполнили свою композицию в прямом эфире радиостанции «Авторадио». Стихотворения Ольги Мерзляковой и Екатерины Кобзарь, разделивших первое место, были опубликованы на страницах газеты.

Напомним, Олег Газманов исполнил песню про Крымский мост на «Новой волне»