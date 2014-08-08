Артефакты, обнаруженные при раскопках сельской усадьбы времен Римской империи на месте строительства трассы «Таврида», будут переданы в ряд музейных учреждений Республики Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель Крымской новостроечной археологической экспедиции Института археологии РАН Сергей Внуков, - передает Керчь.ФМ
Как рассказал специалист, ученые Института археологии РАН при раскопках поселения «Городище 11 километр» под Керчью в зоне строительства автодороги «Таврида» обнаружили сельскую усадьбу времен Римской империи. Здесь жили представители «среднего класса» Боспорского царства. Остатки зданий и многочисленные артефакты позволяют судить о быте и культуре сельского населения Крыма в I веке нашей эры.
По словам Внукова, усадьба появилась здесь в середине I века нашей эры. В эту эпоху Боспорское царство, которое занимало тогда Восточный Крым, Таманский полуостров и низовья Дона, оправилось от периода войн и конфликтов и переживает экономический подъем. Боспорский хлеб идет на экспорт в города южного побережья Черного моря и Малой Азии, осуществляется интенсивная торговля с кочевниками северного Причерноморья.
По словам Внукова, раскопки проводились на рекордно большой для таких находок площади.
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