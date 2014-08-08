Артефакты, обнаруженные при раскопках сельской усадьбы времен Римской империи на месте строительства трассы «Таврида», будут переданы в ряд музейных учреждений Республики Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель Крымской новостроечной археологической экспедиции Института археологии РАН Сергей Внуков, - передает Керчь.ФМ

Как рассказал специалист, ученые Института археологии РАН при раскопках поселения «Городище 11 километр» под Керчью в зоне строительства автодороги «Таврида» обнаружили сельскую усадьбу времен Римской империи. Здесь жили представители «среднего класса» Боспорского царства. Остатки зданий и многочисленные артефакты позволяют судить о быте и культуре сельского населения Крыма в I веке нашей эры.

«Эта усадьба очень показательна для той эпохи, она хорошо демонстрирует быт среднего боспорца. При раскопках мы не обнаружили ни дорогих импортных вещей, ни золотых или серебряных монет, ни предметов роскоши, но была найдена посуда, инструменты, недорогие украшения, статуэтки, в том числе терракотовые марионетки с подвесными руками и ногами. Их можно назвать «эллинистическими Барби»; это были детские игрушки», – отметил Внуков.

По словам Внукова, усадьба появилась здесь в середине I века нашей эры. В эту эпоху Боспорское царство, которое занимало тогда Восточный Крым, Таманский полуостров и низовья Дона, оправилось от периода войн и конфликтов и переживает экономический подъем. Боспорский хлеб идет на экспорт в города южного побережья Черного моря и Малой Азии, осуществляется интенсивная торговля с кочевниками северного Причерноморья.

«Сейчас идет обработка археологических находок. Они будут переданы в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, Феодосийский музей древностей и Центральный музей Тавриды», – рассказал руководитель экспедиции.

По словам Внукова, раскопки проводились на рекордно большой для таких находок площади.

«Раскопки подобных поселений на таких больших площадях еще не проводились. Кроме того, благодаря этим раскопкам есть возможность проследить смену населения на протяжении практически тысячи лет и даже больше – от Бронзового века до Средневековья. Это второй расцвет Боспорского царства. В находках это хорошо отражено», – добавил Внуков.