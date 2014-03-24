Президент РФ Владимир Путин приехал в Ливадийский дворец для официального открытия памятника российскому императору Александру III. Монумент был установлен в октябре в парке музея. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ

Глава государства лично возложил цветы к памятнику Александру III и произнес речь, в которой назвал императора выдающимся государственным деятелем, человеком сильного характера, мужества и несгибаемой воли.

«Сегодня в Крыму в Ливадийском дворце мы открываем памятник императору Александру III – выдающемуся государственному деятелю, человеку сильного характера, несгибаемого мужества, воли. Он всегда глубоко чувствовал огромную личную ответственность за судьбу страны, сражался за Россию на ратном поле, а став главой государства, сделал все для развития и укрепления державы, для того чтобы сберечь ее от потрясений, внутренних и внешних угроз», — сказал Путин.

На церемонии открытия присутствовали полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава крымского парламента Владимир Константинов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, муфтий Крыма Эмирали Аблаев. Также президент пообщался с нахимовцами и крымскими студентами.

Скульптура выполнена из бронзы на одном из уральским заводов. Царь изображен сидящим на срубе дерева, опираясь на саблю. Рядом с фигурой Александра III – двуглавый орел. По словам автора памятника Андрея Ковальчука, его произведение символизирует сильное государство. На постаменте выгравирована фраза Александра III: «У России только два союзника — ее армия и флот».

«Фраза раскрывает суть памятника: сильное государство дает возможность развиваться и науке, и культуре, не только Военно-морскому флоту или армии. Это дает возможность для нормальной мирной жизни и развития страны», — сказал Ковальчук.