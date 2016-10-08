В Керчи 18 ноября по улице Буденного с дороги убрали сгоревший экскаватор с помощью спецтехники. На месте остался ковш, покрышки и мусор, - передает Керчь.ФМ

Ранее, рабочие сняли старое дорожное покрытие, практически везде, кроме места, на котором стоял экскаватор и мешал затруднял работы.

Напомним, он несколько месяцев стоял брошенным на дороге. В него врезался водитель мопеда и разбился насмерть. Примерно через неделю на улице начали ремонт. Еще примерно через неделю экскаватор горел.