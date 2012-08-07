В Крыму раньше срока рождается более 1 тысячи детей в год. Из них порядка 100 малышей весят не более килограмма. Об этом РИА Крым сообщил внештатный специалист-неонатолог министерства здравоохранения РК Александр Сидоров, - передает Керчь.ФМ.

«Среди этих детей наиболее уязвимыми считаются дети, которые родились весом меньше 1 кг и меньше 1,5 кг. Меньше килограмма рождается от 89 до 100 деток в год. Детей, рожденных с весом от тысячи до полутора тысяч граммов — около 150. В течение последних лет это одинаковая цифра. Но все-таки небольшая тенденция к увеличению есть», — сказал специалист.

Александр Сидоров уточнил, что самые проблемные малыши среди недоношенных те, которые родились на сроке до 28 недель беременности, при норме в 37-41 неделю. Достаточно уязвимыми, но имеющие больше шансов, по словам специалиста, считаются новорожденные, появившиеся на свет с 28 по 32 неделю.

«Эти дети имеют высокие риски и для жизни, и для последующего здоровья, но с каждым годом выживаемость таких детей и дальнейшее качество их жизни становится лучше. Те технологии, которые на сегодняшний день активно внедрены и постоянно совершенствуются, дают результат», — подчеркнул специалист.

Напомним, в Керчи за неделю родилось 36 малышей