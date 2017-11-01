В Крыму с 24 по 28 октября 2017 года отделы ЗАГС Департамента ЗАГС Минюста Крыма зарегистрировали рождение 412 детей. Об этом сообщает пресс-служба Минюста Крыма, - передает Керчь.ФМ

Сводная информация за прошлую неделю несколько отличилась по сравнению с данными, отмечаемыми ранее. В частности, необычным оказалось рождение большего числа девочек, чем мальчиков – 209 и 203, а также средний возраст новобрачных – 36 лет для мужчин и 32 года для женщин.

Что касается регистрации рождения, больше всего таких актов было составлено в Симферополе – 113, Керчи – 36, Симферопольском районе – 34, Евпатории – 28, Бахчисарае и Ялте – по 22.

Также зарегистрировано рождение 5 двоен: по одной в Керчи и Ялте, в Симферопольском районе – 3, в городе Джанкое родилась тройня.

Редко употребляемыми и необычными именами для новорожденных были: Симеон, Кемаледин, Адисей, Роберт, Угур, Гульшен, Айнура, Розалия, Есения, Кирилия, Мусемма, Аврора.