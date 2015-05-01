Ежегодно десятки тысяч россиян становятся жертвами мошенников. Чаще всего злоумышленники находят своих жертв на сайтах бесплатных объявлений.

9111.ru выбрал несколько популярных способов мошенничества на «Авито», о которых нужно помнить, выбирая услуги или товары на сайтах объявлений, а также, предлагая там свои, - передает Керчь.ФМ

Мошенничество с предоплатой

Один из распространенных видов мошенничества на сайте связан с предоплатой, именно по этой причине во всех объявлениях на том же «Авито» подписано «Не соглашайтесь на предоплату, если не уверены в надёжности продавца». Преступники выходят на связь с потенциальной жертвой, убеждают ее оплатить частично товар/услугу и исчезают.

Примечательно, что зарабатывать таким способом умудряются даже осужденные. Например, в Якутии заключенный одной из колоний разместил на «Авито» объявление о продаже щенка породы померанский шпиц. Несуществующую собаку он смог продать трем покупателям. От всех мошенник получил предоплату и больше не выходил на связь. Общая сумма ущерба составила 28 тыс. рублей.

Нередко случается так, что люди переводят мошенникам всю сумму. Без своих накоплений остался житель Кировской области, который нашел на «Авито» объявление о продаже автомобиля «ВАЗ-2112». Молодой человек связался с хозяином авто, обсудил все вопросы и перевел тому почти 91 тыс. рублей. Однако машину он не получил, так как мошенник с «Авито» исчез.

Другой россиянин, проживающий в Кировской области, самостоятельно перевел злоумышленнику 320 тыс. рублей. Тот продавал через «Авито» трактор. Продавец и покупатель условились, что после перевода денег покупка будет пригнана домой ко второму. Но в итоге он остался и без денег, и без трактора.

Не соглашайтесь на предоплату, если не знаете продавца. В крайнем случае можно обговорить предоплату с использованием кода протекции, который позволяет отозвать перевод в случае нарушения условий сделки. Сегодня код-протекции доступен почти во всех электронных платежных системах.

Керчане также предупреждают жителей города о мошенниках на «Авито» и других подобных сайтах. Жительница Керчи поделилась своим случаем

«Я так попала. Человек из Керчи - так продает сумку на колесах (и еще много чего) всем по очереди. Я сообщила организаторам «Авито» о том, что человек явно мошенничает, попросила заблокировать, чтобы он не смог обмануть других. Никакой реакции», - написала керчанка.

Мошенничество с банковскими картами

Еще один распространенный вид мошенничества на «Авито» связан с банковскими картами. Как правило, тут жертвами становятся люди, которые подают объявления на сайте. В Астраханской области женщина решила продать квартиру, разместила соответствующее объявление, после чего с ней связался покупатель. Он выразил заинтересованность в приобретении недвижимости и даже предложил перевести залог, чтобы недвижимость не «ушла». Мужчина попросил у астраханки данные банковской карты, а затем код безопасности, который ей пришел по смс. После этого с карточки женщины исчезли 3 тыс. рублей.

Печальный рекорд принадлежит жителю Пермского края, который разместил на «Авито» объявление о продаже шкафа. В итоге мужчина лишился 12 млн рублей, хранившихся на его карте, доступ к которой получили мошенники

Комментарий 9111.ru. Для перевода денег на вашу карту в большинстве случаев нужен номер (обычно «выбит» на лицевой стороне карты) и ФИО владельца. В некоторых случаях могут потребоваться полные банковские реквизиты, включающие номер расчетного счета, ИНН, БИК банка, корр-счет. Ни под каким предлогом нельзя передавать посторонним лицам пин-кон, CVV-код, а также одноразовые коды подтверждения, приходящие по смс.

Мошенничество с трудоустройством

Нередко жертвами мошенников на «Авито» становятся безработные россияне, ищущие вакансии на сайте объявлений. Так, в январе 2017 года на этом сайте в Ярославской области появилось объявление о вакансии водителя в мэрии областного центра. Действовали злоумышленники по следующей схеме: они находили контакты безработных, скидывали им объявления и предлагали помочь в трудоустройстве. При этом за такую услугу необходимо было перечислить на телефон определенную сумму – от 3 до 5 тыс. рублей. Получив вознаграждение, мошенники назначали соискателю «встречу» у входа в здание мэрии. Естественно, на нее никто не приходил. Аналогичные случаи за последний год были зафиксированы в других регионах – Кировской области и Башкирии.

Комментарий 9111.ru. При трудоустройстве не может быть вступительных взносов, взносов за регистрацию и других платежей. Если с вас их требуют, то, скорее всего, перед вами мошенники.