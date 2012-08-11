В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели с жалобой на маршрутное такси №63 «Керчь-Приозерное». Люди рассказали, что автобус приходится ждать по 2-2,5 часа вместо получаса.

Жители поселка сообщили, что ранее автобус ходил каждые полчаса, потом стал ездить через час, а теперь и вовсе его может не быть около двух часов. Многие люди опаздывают на работу. Также, школьники иногда опаздывают в школу, так как учатся в Аршинцево. Жители поселка отметили, что иногда маршрутка не останавливается, так как в ней нет места.

«Вчера не было автобуса на 9.30, он ушел раньше. На 11 часов тоже не было. Приходится ждать по 2-2,5 часа маршрутку. Мы устали так жить, не зная, когда попадем в город, на работу, в школу. У нас население более 3000 человек, а к нам относятся по-свински. Кроме этого, на остановках собирается много людей, в маршрутке иногда всем не хватает места. Хозяину маршруток нет до нас дела», - пожаловались люди