Крымские спасатели провели две поисково-спасательные операции в горно-лесной местности полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС, - передает Керчь.ФМ.

Накануне днем оперативному дежурному "Крым-СПАСа" поступила информация о потерявшемся в районе Старого Крыма 56-летнем мужчине. На поиски немедленно выехали спасатели и сотрудники полиции.

«На протяжении всего периода поиска с пострадавшим частично поддерживалась телефонная связь. К счастью, все завершилось благополучно. В результате спасательной операции житель поселка Владиславовка был обнаружен, в медицинской помощи не нуждался», — рассказали в МЧС.

Спасатели эвакуировали туриста из горно-лесной зоны. Еще одна поисковая операция была проведена накануне в районе Долгоруковской яйлы – там в темноте заблудился 84-летний грибник. Пожилой мужчина вместе с другими туристами приехал в горную местность на автомобиле Nissan Tycson, при сборе грибов он отбился от группы и потерялся.

«Спасатели, установив с группой телефонную связь, выяснили, что они находятся в 3 км от Кургана Славы, возле памятника Воинской Славы на кромке леса. Туристы в течение двух часов самостоятельно пытались найти спутника, но поиски результатов не дали», — рассказали в ведомстве.

На помощь немедленно выехали симферопольские спасатели. Поисковая операция осложнялась густым туманом, темным времени суток и отсутствием у заблудившегося связи и фонарика. Тем не менее спасатели оперативно нашли потерявшегося мужчину в районе горы Коль-Баир. Мужчина в медицинской помощи не нуждался. Сотрудники МЧС благополучно эвакуировали его с горы и передали ожидающим туристам.