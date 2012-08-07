В редакцию Керчь.ФМ обратилась керчанка, которая жалуется на грузовики, которые перевозят стройматериалы и не накрывают их.

«Как же достали эти грузовики, что возят песок, землю, щебенку или крупные камни. Это же не возможно. У меня недорогая иномарка, но заработанная тяжёлым и долгим трудом, и поэтому я очень за ней ухаживаю и слежу, чтоб ни птички не оставили следов, ничего такого. Но тут едешь - то песочек высыпается, то камушек отлетит в капот. Просто жалко машину. Ведь за этим можно и следить, есть тенты, и водители спокойно могут его натягивать на кузов, когда загружены с горкой. Почему нельзя уважать других участников движения. Или пока кого-то не прибьет, за грузовиками не начнут следить?», - написала читательница.

Напомним, керчане жалуются на грузовые машины, которые перевозят песок и щебень