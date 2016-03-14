Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым пресекли ввоз в Крым сильнодействующего вещества с территории Украины. Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе Погрануправления, - передает Керчь.ФМ.

Как уточнили в ведомстве, 40-летний гражданин Украины пытался провести препараты "Азалептон" и "Азопин" в микроавтобусе Mercedes Benz ночью через автомобильный пункт пропуска "Джанкой".

«В ходе осмотра транспортного средства с применением служебной собаки внимание контрольных органов привлекла автомобильная аптечка, в состав которой входило большое количество лекарственных препаратов, не относящихся к стандартному набору. Для получения экспертной оценки содержимое аптечки изъято установленным порядком и направлено в ЭКЦ МВД по Республике Крым», – рассказали в пресс-службе.

Экспертиза установила, что препараты "Азалептон" (10 блистеров по 10 капсул) и "Азопин" (5 блистеров по 10 капсул) содержат в своем составе сильнодействующее вещество клозапин, которое в соответствии с законодательством РФ запрещено к свободному обращению на территории страны.

Материалы дела передали в органы МВД. Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.