Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым пресекли ввоз в Крым сильнодействующего вещества с территории Украины. Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе Погрануправления, - передает Керчь.ФМ.
Как уточнили в ведомстве, 40-летний гражданин Украины пытался провести препараты "Азалептон" и "Азопин" в микроавтобусе Mercedes Benz ночью через автомобильный пункт пропуска "Джанкой".
Экспертиза установила, что препараты "Азалептон" (10 блистеров по 10 капсул) и "Азопин" (5 блистеров по 10 капсул) содержат в своем составе сильнодействующее вещество клозапин, которое в соответствии с законодательством РФ запрещено к свободному обращению на территории страны.
Материалы дела передали в органы МВД. Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.
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