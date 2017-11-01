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В Ленинском районе мопедист сбил пешехода и скрылся

В Ленинском районе 19 ноября ночью неустановленный мопед «Вайпер» сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, - передает Керчь.ФМ Мопедист ехал со стороны села Войково в направлении Керчи, не выбрал безопасную скорость движения и сбил 71-летнего пешехода, который двигался по правому краю проезжей части дороги по ходу движения мопеда. В результате аварии пешеходу диагностировали: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом средней трети правого бедра со смещением, закрытый перелом головки правой локтевой кости, алкогольное опьянение.

Служба новостей Керчь.ФМ

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