В Ленинском районе 19 ноября ночью неустановленный мопед «Вайпер» сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, - передает Керчь.ФМ
Мопедист ехал со стороны села Войково в направлении Керчи, не выбрал безопасную скорость движения и сбил 71-летнего пешехода, который двигался по правому краю проезжей части дороги по ходу движения мопеда.
В результате аварии пешеходу диагностировали: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом средней трети правого бедра со смещением, закрытый перелом головки правой локтевой кости, алкогольное опьянение.