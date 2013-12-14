Вечером, около 18 часов произошло ДТП на улице Ворошилова, - передает Керчь.ФМ.
В результате аварии люди не пострадали. Предположительно, ДТП произошла из-за несоблюдения дистанции. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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Вечером, около 18 часов произошло ДТП на улице Ворошилова, - передает Керчь.ФМ.
В результате аварии люди не пострадали. Предположительно, ДТП произошла из-за несоблюдения дистанции. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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