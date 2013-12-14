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Несоблюдение дистанции стало причиной ДТП в Керчи

Вечером, около 18 часов произошло ДТП на улице Ворошилова, - передает Керчь.ФМ. В результате аварии люди не пострадали. Предположительно, ДТП произошла из-за несоблюдения дистанции. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Служба новостей Керчь.ФМ

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