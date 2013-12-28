Специалисты управления Россельхознадзора по Крыму за минувшую неделю не пропустили на полуостров из Украины более 250 кг запрещенной продукции растительного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе управления, - передает Керчь.ФМ

«Запрещённые к ввозу товары общим весом 263 кг выявили при проведении карантинного фитосанитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп», – рассказали в пресс-службе. Всего за неделю предприняли 33 попытки провезти в Крым продукцию растительного происхождения.

Специалисты обнаружили 104 кг овощей, 67 кг фруктов, 51 кг орехов и сухофруктов, а также более 2 кг посадочного материала и 39 кг прочей растительной продукции. Вся потенциально опасная продукция возвращена на территорию Украины.