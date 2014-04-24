Министр информации Крыма Дмитрий Полонский заявил о создании СМИ, работающих из-за рубежа с целью вложения в сознание людей информации о недемократических принципах России. Об этом чиновник рассказал в интервью корреспондентам РИА Новости, - передает Керчь.ФМ.

«Мы знаем, что специально создаются СМИ, работающие на российскую территорию из-за рубежа. Они транслируют позицию не крымчан, не россиян, а западных заказчиков. Их цель — вложить в сознание людей мысль о том, что Российская Федерация — недемократическая страна», - заявил чиновник.

Министр также считает, что в Крыму свободы слова с избытком и это вредит государству и его гражданам. По мнению Полонского за соцсетями и интернетом нужно ужесточить контроль.

«Подчеркну: такого количества СМИ и такой свободы слова как у нас, пожалуй, нет больше ни в одной стране мира. На мой взгляд, у нас даже избыточная свобода слова, которая иногда работает во вред государству и его гражданам. Я сейчас не призываю ужесточить какие-то меры, но более жесткий и решительный контроль за тем, что происходит в соцсетях, в интернете должен быть», - уточнил Полонский.