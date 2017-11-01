Налоговая Керчи напоминает, что 31 декабря 2017 года - предельный срок уплаты индивидуальными предпринимателями страховых взносов в фиксированном размере.

Об этом сообщает пресс-служба ИФНС России №7 по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ

Суммы страховых взносов исчисляются плательщиками отдельно в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС).

Размер страховых взносов исчисляется, исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 1 января текущего года. МРОТ на 2017 год - 7500 рублей.

1. ОПС (КБК 182 102 02140 06 1110 160)

· В случае, если величина дохода плательщика за расчетный период не превышает 300 000руб., размер страховых взносов за год = 7500 x12мес. x26%=23400руб;

· В случае, если величина дохода плательщика за расчетный период превышает 300 000руб, дополнительно исчисляются и уплачиваются страховые взносы в размере 1% от суммы дохода, превышающего 300 000 руб. за расчетный период, но не более 187200руб.

2. ОМС (КБК 182 102 02103 08 1013 160).

· Размер страховых взносов за год = 7500 x12мес. X5,1%=4590руб;

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Ведомство обращает внимание, что если налогоплательщик начинает осуществлять предпринимательскую деятельность не с начала расчетного периода, размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных месяцев, начиная с календарного месяца начала деятельности. За неполный месяц деятельности размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.

Суммы страховых взносов в фиксированном размере на ОПС и ОМС за 2017г. уплачиваются не позднее 31 декабря 2017г. Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, превышающей 300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиком не позднее 2 апреля 2018г.

Оплата производится в соответствии с кодами ОКТМО (Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований).

Заполнить платежный документ на перечисление страховых взносов можно с помощью электронного сервиса «Заплати налоги», размещенного на сайте ФНС России либо обратиться за реквизитами в налоговый орган по телефонам (36561) 61906, 78024, 78026.