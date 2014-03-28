Сотрудники управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю не пропустили за неделю из Украины на полуостров более 112 кг продукции животного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе управления, - передает Керчь.ФМ

«Запрещенные ко ввозу товары общим весом 112,2 кг выявили в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта, следующего с территории сопредельного государства», – рассказали в пресс-службе.

Специалисты пресекли 46 попыток ввоза в Крым животной продукции. Люди пытались провезти 13,2 кг свинины, 17 кг сала, 23,2 кг готовых мясных изделий и колбас, 41,5 кг мяса птицы, 7,9 кг продукции пчеловодства и меда, 4,5 кг крольчатины, 5 кг баранины и 157 яиц. Также на полуостров пытались ввезти двух собак и кота без надлежащих документов.

Напомним, в Крым уже пытались незаконно ввезти двух собак и трех котов