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В настоящее время Крым - это активно развивающаяся курортная зона. Уникальная природа, разнообразие достопримечательностей и памятников старины определяют стремление подавляющего большинства гостей полуострова постоянно иметь под рукой автомобиль.

Вместе с тем, до завершения строительства моста через Керченский пролив, паромная переправа продолжает оставаться единственными автомобильными воротами курорта с российской стороны. При этом, опыт показывает, что ее пересечение на своем транспорте сопряжено с рядом способных испортить отпуск трудностей: возможные очереди на паром, вероятность остановки переправы при штормовом предупреждении и т.п.

С 2015 года мы запустили пункт автопроката в порту Крым, а в 2016 в центре Керчи, воспользовавшись услугами которого можно избежать указанных негативных моментов.

Так, добравшись до краснодарской стороны переправы автовладельцы могут оставить свою машину на охраняемой стоянке (расположена на накопительной площадке переправы в пос.Ильич, в соответствии с утвержденными ООО "Морская дирекция" тарифами на 2015 год стоимость стоянки - 200 руб./сут.) и, не ожидая в очередях, ближайшим судном переправиться в порт Крым, где на выходе из зоны выгрузки пассажиров их встретит предварительно забронированный у нас автомобиль.

На обратном пути Вам останется только вернуться в порт на нашей машине, переправиться через пролив и продолжить дальнейшую поездку на своей.

Немаловажно, что помимо времени при этом экономится также и стоимость перевозки своего автомобиля на пароме, окупая таким образом до двух дней проката.

Полагаем, что наши услуги по достоинству оценят также и пассажиры следующего через порт Крым автобусного и железнодорожного транспорта, получив возможность продолжить путешествие по полуострову на автомобиле непосредственно от переправы.

На нашем сайте в разделе Условия Вы можете ознакомиться со всеми нюансами аренды автомобиля. Для бронирования и предварительного оформления договора аренды Вам достаточно позвонить нам в любое удобное для Вас время или заполнить заявку на сайте.

Автомобиль будет ожидать Вас в оговоренное время, а все документы подготовлены заранее и переданы Вам на подпись на месте.

Мы ценим Ваше время и отношение к нам!

Обращайтесь: г. Керчь, ул. Гудованцева д.2/12 (остановка "ул. маршала Еременко").

Тел. +79789226017, +79892714906

Сайт: http://www.coastrent.ru