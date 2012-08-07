В Ленинском районе 20 ноября прошла благотворительная акция «Сдай кровь-спаси жизнь». Сотрудники дорожной полиции Ленинского района сдали кровь для пополнения резерва, который может потребоваться для оказания в медицинских учреждениях, помощи пострадавшим при ДТП.
Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ
В отделение переливания крови ГБУЗ РК «Ленинская центральная районная больница» сдано 2700 мл. крови шестью донорами.
Также, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Ленинскому району обратились с просьбой к представителям религиозных концессий провести в воскресенье поминальные службы о погибших в ДТП, а также службы о здравии всех участниках дорожного движения, призвав прихожан к безопасному поведению на дорогах.
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