В Керчи 28 ноября пройдут публичные слушания по обсуждению проекта бюджета на 2018 год. Также на встрече обсудят плановый период 2019 и 2020 годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Они начнутся в 14.00 по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, 17 каб. 101.

Письменные предложения по проекту бюджета муниципального образования городской округ Керчь на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов можно вносить до 27 ноября 2017 года (включительно) до 12.00 в рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний по адресу: г. Керчь, ул. Кирова 5, каб, 203, тел. 2-01-27. Телефон для справок 2-01-27.