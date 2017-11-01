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Стретчинг - это вид фитнес-тренировок, направленных на растяжку мышц тела. Данные занятия помогают быстро развить пластику и гибкость, сесть на шпагат, а также избавиться от болевых ощущений в разных участках тела.



В танцевальной фитнес-студии "DANCE HALL" занятия по стретчингу проходят три раза в неделю. Есть группы в утреннее и вечернее время.



Расписание:

Утренняя группа: понедельник, среда, пятница в 10:30,

Вечерняя группа - 1: вторник, четверг, суббота в 17:00,

Вечерняя группа - 2: вторник, четверг, суббота в 18:00.



Запись по телефону: +7 978 02 11 559.

Наша группа в ВК - https://vk.com/dancekerch