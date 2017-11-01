В редакцию Керчь.ФМ написала постоянная читательница, которая пробила колесо из-за ямы на дороге по Чкалова.

«Езжу по этой дороге часто. Но вчера шел дождь и текли реки по улице, и я влетела в яму. Отмечу, что раньше я не помню по этому участку (в районе остановки «Магазин») больших ям. Видимо они были чем-то засыпаны. К счастью я ехала одна, без маленького ребенка, как обычно, со скоростью 60. И проехав по лужам, произошел удар. Я тут же отъехала к обочине. Оказалось у меня полностью спустило колесо. Когда колесо сняли, выяснилось, что еще и литой диск погнуло. Пока я ждала помощи, решила пройти по дороге и посмотреть, куда же я въехала. Свою яму я так и не нашла (очень холодно), но после нее оказался еще полуоткрытый люк и другая яма, в которую также влетел водитель ВАЗа. У него, к счастью, все обошлось. А я теперь из-за наших прекрасных властей, которые могут только елки покупать, а не дороги ремонтировать, вместо новогодних подарков куплю себе с зарплаты два новых колеса. Спасибо им за это!», - заключила керчанка.

Напомним, на дорогах Керчи водители не впервые остаются без колес на дорогах города.