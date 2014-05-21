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В Керчи «ВАЗ» сбил 34-летнего пешехода

В Керчи 21 ноября в 17:10 водитель автомобиля «ВАЗ 21114» 1950 г.р. сбил пешехода. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, авария произошла по улице Свердлова, когда пострадавший переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - передает Керчь.ФМ. В результате ДТП пострадал: пешеход 1983 г.р. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, дистония шейного отдела позвоночника, ушиб затылочной области, колото-резанная рана средней трети правого бедра.

Служба новостей Керчь.ФМ

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