В Керчи 21 ноября в 17:10 водитель автомобиля «ВАЗ 21114» 1950 г.р. сбил пешехода. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, авария произошла по улице Свердлова, когда пострадавший переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - передает Керчь.ФМ.
В результате ДТП пострадал: пешеход 1983 г.р. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, дистония шейного отдела позвоночника, ушиб затылочной области, колото-резанная рана средней трети правого бедра.
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