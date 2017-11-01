Крымчанин Адам Курак в составе сборной России выступил на 24 международном командном турнире по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева. Эти соревнования состоялись в столице Белоруссии – Минске. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

Как сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы Республики Крым, борец Адам Курак (тренеры – Сергей Ситников, Михаил Иванченко и Александр Курдынко) состязался в весовой категории до 71 кг.

На групповом этапе турнира сборная нашей страны одержала три победы: над сборными Грузии (6:2), Узбекистана (6:2) и вторым составом Белоруссии (7:1). А вот в финальном поединке проиграла первому составу Белоруссии (3:5), который и занял итоговое первое место. Российский коллектив финишировал вторым.

Адам Курак принял участие в двух схватках, в которых взял верх сначала над грузином Гогой Гогиберашвили (10:7), а затем над представляющим Узбекистан Арамом Варданяном (8:3).

Во встрече за третью строчку сборная Казахстана по дополнительным показателям оказалась сильнее команды Грузии.